«Уверенно продвигаемся и перемалываем»: Путин подвел итоги года в зоне СВО Путин: 2025 год стал важным этапом в решении задач СВО

Уходящий 2025 год стал важным этапом в решении задач специальной военной операции на Украине, заявил президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ. По его словам, российская армия удерживает инициативу по всей линии боевого соприкосновения, передает пресс-служба Кремля.

Уходящий год стал важным этапом в решении задач специальной военной операции. Российская армия завоевала и прочно удерживает стратегическую инициативу на всей линии фронта. Наши войска уверенно продвигаются вперед и перемалывают противника, его группировки и резервы, в том числе так называемые элитные части и соединения, прошедшие подготовку в западных военных центрах, оснащенные современной иностранной техникой и вооружением, — отметил Путин.

Президент подчеркнул, что за минувший год российской армии удалось освободить больше 300 населенных пунктов. В том числе, обратил внимание он, под контроль ВС РФ перешли крупные города, которые Киев превратил в укрепленные узлы с фортификационными сооружениями.

Также Путин отметил, что армия КНДР внесла важный вклад в освобождение Курской области. Он поблагодарил северокорейских боевых соратников, отметив, что их участие стало результатом договоренностей с лидером республики Ким Чен Ыном.