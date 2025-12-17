Путин оценил напряженность в мировой политике Путин: ситуация в мире остается напряженной, а в ряде регионов критической

Ситуация в мире остается напряженной, а в ряде регионов становится критической, заявил президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ. По его словам, страны НАТО активно увеличивают и обновляют наступательные силы.

Сегодня мы видим, что геополитическая ситуация в мире продолжает оставаться напряженной, а в ряде регионов становится просто критической. Страны НАТО активно наращивают и модернизируют наступательные силы, создают и развертывают новые виды оружия, в том числе в космическом пространстве, — подчеркнул Путин.

Ранее глава государства отмечал, что стратегические ядерные силы России продолжат выполнять функцию главного фактора сдерживания и поддержания стабильности в мире. Российский лидер подчеркнул, что баланс сил на глобальном уровне напрямую зависит от состояния российского ядерного щита.

Президент также сообщал, что в России успешно завершены испытания крылатой ракеты «Буревестник» с ядерным двигателем и подводного аппарата «Посейдон». Обе разработки подтвердили заявленные характеристики. По словам российского лидера, главной особенностью этих систем стала их уникальность и почти неограниченная дальность действия.