29 октября 2025 в 15:00

Путин оценил обстановку в зоне СВО для России

Путин: ситуация в зоне СВО благоприятна для России

Владимир Путин во время посещения Центрального военного клинического госпиталя имени П. В. Мандрыка Владимир Путин во время посещения Центрального военного клинического госпиталя имени П. В. Мандрыка Фото: Владимир Гердо/РИА Новости

Ситуация в зоне специальной военной операции складывается для России благоприятно, заявил президент Владимир Путин в ходе встречи с бойцами СВО. Глава государства подчеркнул, что проводимые действия обеспечивают национальную безопасность страны на длительную перспективу, передает Telegram-канал Кремля.

Ваши усилия даром не проходят. Ситуация в целом в зоне специальной военной операции складывается для нас благоприятно, — сказал российский лидер.

Кроме того, Путин заявил об успешном продвижении Вооруженных сил РФ на всех участках фронта. По информации пресс-службы Кремля, глава государства отметил активные и результативные действия российских военнослужащих.

Также Путин отметил, что все находящиеся на фронте являются героями. Российский президент подчеркнул, что делает данное заявление с абсолютной уверенностью и полным основанием.

