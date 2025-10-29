Владимир Путин во время посещения Центрального военного клинического госпиталя имени П. В. Мандрыка

Путин оценил обстановку в зоне СВО для России Путин: ситуация в зоне СВО благоприятна для России

Ситуация в зоне специальной военной операции складывается для России благоприятно, заявил президент Владимир Путин в ходе встречи с бойцами СВО. Глава государства подчеркнул, что проводимые действия обеспечивают национальную безопасность страны на длительную перспективу, передает Telegram-канал Кремля.

Ваши усилия даром не проходят. Ситуация в целом в зоне специальной военной операции складывается для нас благоприятно, — сказал российский лидер.

Кроме того, Путин заявил об успешном продвижении Вооруженных сил РФ на всех участках фронта. По информации пресс-службы Кремля, глава государства отметил активные и результативные действия российских военнослужащих.

Также Путин отметил, что все находящиеся на фронте являются героями. Российский президент подчеркнул, что делает данное заявление с абсолютной уверенностью и полным основанием.