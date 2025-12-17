Новый год-2026
Врач объяснила, как сделать целлюлит менее заметным

Врач Косенко: увлажнение поможет сделать целлюлит менее заметным

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Увлажнение поможет сделать целлюлит менее заметным, рассказала KP.RU врач превентивной медицины Елена Косенко. Она отметила, что полностью избавиться от «апельсиновой корки» невозможно.

Сделать проявления целлюлита менее выраженными можно, сосредоточившись на улучшении тонуса, увлажненности и микроциркуляции кожи, — рассказала Косенко.

По словам врача, для получения результата важен постоянный домашний уход. Она посоветовала делать самомассаж и использовать увлажняющие кремы.

Ранее косметолог Яна Шацкая рассказала, что специальные кремы, сочетающие в себе косметологию и фармацевтику, помогут избежать сухости рук зимой. Она отметила, что в зимнее время наносить такие продукты на кожу необходимо постоянно.

