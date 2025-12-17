Врач объяснила, как сделать целлюлит менее заметным

Увлажнение поможет сделать целлюлит менее заметным, рассказала KP.RU врач превентивной медицины Елена Косенко. Она отметила, что полностью избавиться от «апельсиновой корки» невозможно.

Сделать проявления целлюлита менее выраженными можно, сосредоточившись на улучшении тонуса, увлажненности и микроциркуляции кожи, — рассказала Косенко.

По словам врача, для получения результата важен постоянный домашний уход. Она посоветовала делать самомассаж и использовать увлажняющие кремы.

