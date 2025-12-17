Новый год-2026
«Пока есть хоть малейший шанс»: Путин раскрыл суть российской политики

Путин: Россия всегда до последнего пытается решать конфликты миром

Россия всегда до последнего пытается решить миром любые конфликты, заявил на расширенном заседании коллегии Минобороны президент РФ Владимир Путин. По его словам, Москва даже в самых сложных обстоятельствах стремится находить дипломатическую развязку. Трансляцию выступления главы государства ведет пресс-служба Кремля.

Правда в том, что Россия всегда в самых сложных обстоятельствах, что называется, до конца, пока есть хоть малейший шанс, стремилась находить дипломатические развязки противоречий и конфликтов, — подчеркнул президент.

Ответственность за то, что эти шансы не были использованы, Путин возложил на тех, кто «уверовал в возможность разговаривать с Россией с позиции силы». Также он выразил мнение, что европейские лидеры намеренно повышают градус истерии и нагнетают страхи о неизбежности столкновения с РФ.

Ранее Путин заявил, что за спиной украинских властей стоит потенциал стран-участниц НАТО. По словам российского лидера, Альянс беспрерывно оказывает Киеву военную помощь. Но даже в таких сложных условиях военнослужащие Вооруженных сил РФ показывают высокую боеспособность, добавил президент.

