«Пока есть хоть малейший шанс»: Путин раскрыл суть российской политики

Россия всегда до последнего пытается решить миром любые конфликты, заявил на расширенном заседании коллегии Минобороны президент РФ Владимир Путин. По его словам, Москва даже в самых сложных обстоятельствах стремится находить дипломатическую развязку. Трансляцию выступления главы государства ведет пресс-служба Кремля.
Правда в том, что Россия всегда в самых сложных обстоятельствах, что называется, до конца, пока есть хоть малейший шанс, стремилась находить дипломатические развязки противоречий и конфликтов, — подчеркнул президент.
Ответственность за то, что эти шансы не были использованы, Путин возложил на тех, кто «уверовал в возможность разговаривать с Россией с позиции силы». Также он выразил мнение, что европейские лидеры намеренно повышают градус истерии и нагнетают страхи о неизбежности столкновения с РФ.
Ранее Путин заявил, что за спиной украинских властей стоит потенциал стран-участниц НАТО. По словам российского лидера, Альянс беспрерывно оказывает Киеву военную помощь. Но даже в таких сложных условиях военнослужащие Вооруженных сил РФ показывают высокую боеспособность, добавил президент.