Школьница едва не погибла от противовирусного препарата В Подмосковье у 10-летней девочки началась аллергия из-за противовирусного

Десятилетняя девочка из Подмосковья оказалась в критическом состоянии после приема противовирусного препарата, сообщает Telegram-канал Baza. У ребенка развилась тяжелая аллергическая реакция, вызвавшая редкий и опасный синдром Стивенса-Джонсона.

Девочку госпитализировали в центр Рошаля с высокой температурой (39 градусов), язвами на теле и отслаивающейся кожей, покрытой белой корочкой. Медики установили, что причиной такого состояния стала индивидуальная непереносимость препарата, используемого для лечения оспы. При этом синдром Стивенса-Джонсона развивается стремительно и может привести к летальному исходу.

Врачи центра Рошаля провели экстренную терапию, и только на девятый день интенсивного лечения состояние девочки стабилизировалось. Благодаря своевременной медицинской помощи удалось спасти жизнь маленькой пациентке.

Ранее житель Москвы перенес инфаркт миокарда из-за тяжелой аллергии на свинину. В столичном департаменте здравоохранения сообщили, что медики квалифицировали инцидент как редчайший случай синдрома Коуниса первого типа.