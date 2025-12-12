Кусок свинины довел россиянина до инфаркта Депздрав Москвы: у жителя столицы случился инфаркт из-за аллергии на свинину

Житель Москвы перенес инфаркт миокарда из-за тяжелой аллергии на свинину, сообщили в Telegram-канале столичного департамента здравоохранения. Медики квалифицировали инцидент как редчайший случай синдрома Коуниса первого типа.

Приступ был сразу после еды и привел к кардиогенному шоку, хотя ранее вызывал только крапивницу. Это редкий случай синдрома Коуниса первого типа, — сказано в сообщении.

Больного в критическом состоянии доставили в Городскую клиническую больницу №15. Врачи оперативно сделали все для стабилизации его состояния. После лечения и восстановления его выписали с рекомендациями.

Заведующая реанимационным отделением Мария Наумова пояснила, что синдром Коуниса представляет собой острый коронарный синдром, спровоцированный аллергической реакцией. Она отметила, что сочетание анафилаксии и инфаркта встречается исключительно редко, а их симптомы часто маскируются друг под друга.

Ранее иммунолог Владимир Болибок заявил, что во избежание аллергических реакций рекомендуется отказаться от копченых продуктов и выдержанных сыров на Новый год. Кроме того, врач предостерег от употребления крепкого алкоголя.