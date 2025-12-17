Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
17 декабря 2025 в 14:42

Путин высказался о льготах участникам СВО

Путин: соцгарантии военным и их семьям являются приоритетом государства

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru
Читайте нас в Дзен

Расширение мер социальной поддержки для военнослужащих, участников СВО и их близких остается в числе ключевых задач государства, сообщил президент России Владимир Путин на расширенной коллегии Минобороны РФ. Глава государства назвал эту тему приоритетом. Трансляцию ведет Telegram-канал Кремля.

Одним из приоритетов государства является расширение социальных гарантий для участников специальной военной операции и членов их семей, для всех наших военнослужащих, — подчеркнул Путин.

Российский лидер также рассказал, что полученный российскими военными в ходе специальной военной операции опыт позволяет увеличивать темпы наступления на стратегически важных направлениях. По его словам, за последние месяцы войска создали новые плацдармы.

Также Путин заявил, что прошедшие испытания крылатой ракеты «Буревестник» с ядерным двигателем и подводного аппарата «Посейдон» подтвердили заявленные характеристики. По словам российского лидера, главной особенностью этих систем стала их уникальность и почти неограниченный запас хода.

Владимир Путин
политика
Минобороны РФ
СВО
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Других десертов не надо: творожный сыр, тарталетки — сладость на Новый год
Мини-спа дома: текстильные элементы, превращающие ванную в место отдыха
В Барнауле силовики накрыли секту коучей-саентологов
Глава Минобороны России назвал лучший возраст для обучения работы с БПЛА
В МО сообщили об увеличении количества специальностей для призывников
Нутрициолог дала советы, как встретить праздники без тяжести в животе
Белоусов раскрыл, сколько военных госпиталей откроют в регионах России
В Минобороны перевыполнили план по контрактникам в 2025 году
Глава Минобороны рассказал о первом полке с «космическими» возможностями
Белоусов объяснил значимость освобождения Купянска
Белоусов раскрыл эффективность точечных ударов ВС России
Белоусов сравнил объемы БПЛА в российской армии и ВСУ
Белоусов сообщил о внедрении передовой системы в войска
Путин потребовал ускорить внедрение ИИ и робототехники в российские войска
Студентку техникума госпитализировали в тяжелом состоянии после аварии
Что общего у оливье и цезаря? Удивительный рецепт-гибрид
Белоусов назвал число потерь ВСУ в 2025 году
Путин высказался о льготах участникам СВО
Roblox ограничит работу сервисов в России
Белоусов назвал последний оплот Киева в Донбассе
Дальше
Самое популярное
Давно не готовлю мясо на Новый год, полюбился порционный жюльен: рецепт быстрый, без лишних трат
Общество

Давно не готовлю мясо на Новый год, полюбился порционный жюльен: рецепт быстрый, без лишних трат

Селедку под шубой готовлю теперь по-фински. Добавляю 2 ингредиента — получается свежее и вкуснее классики
Общество

Селедку под шубой готовлю теперь по-фински. Добавляю 2 ингредиента — получается свежее и вкуснее классики

Салат для ленивых — нежный, быстрый и обалдеть какой вкусный: нарезал, заправил майонезом — готово
Общество

Салат для ленивых — нежный, быстрый и обалдеть какой вкусный: нарезал, заправил майонезом — готово

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.