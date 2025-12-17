Путин высказался о льготах участникам СВО Путин: соцгарантии военным и их семьям являются приоритетом государства

Расширение мер социальной поддержки для военнослужащих, участников СВО и их близких остается в числе ключевых задач государства, сообщил президент России Владимир Путин на расширенной коллегии Минобороны РФ. Глава государства назвал эту тему приоритетом. Трансляцию ведет Telegram-канал Кремля.

Одним из приоритетов государства является расширение социальных гарантий для участников специальной военной операции и членов их семей, для всех наших военнослужащих, — подчеркнул Путин.

Российский лидер также рассказал, что полученный российскими военными в ходе специальной военной операции опыт позволяет увеличивать темпы наступления на стратегически важных направлениях. По его словам, за последние месяцы войска создали новые плацдармы.

Также Путин заявил, что прошедшие испытания крылатой ракеты «Буревестник» с ядерным двигателем и подводного аппарата «Посейдон» подтвердили заявленные характеристики. По словам российского лидера, главной особенностью этих систем стала их уникальность и почти неограниченный запас хода.