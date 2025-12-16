Психолог рассказала, как не грустить из-за идеальной картинки в соцсетях

Блогеры в социальных сетях не показывают настоящую жизнь, рассказала LIFE.ru психолог Ирина Туркова. Она отметила, что пользователи видят только 10–12 «идеальных и вылизанных» фотографий.

Вы сравниваете свою реальность Нового года — суету, незавершенные дела, обыденность — с картинкой чужой жизни. В ленту попадает лишь финальный, отфильтрованный, идеальный кадр: блогеры красиво празднуют Новый год, а вы грустите, что у вас не так. За кулисами остаются ссоры, усталые дети, чувство одиночества или обычный вечер на диване, — рассказала Туркова.

Она отметила, что такое инфополе провоцирует появление когнитивных искажений. Психолог посоветовала не сравнивать свою внутреннюю жизнь с внешним моментом чужой.

