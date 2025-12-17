Покупательница квартиры Полина Лурье во время рассмотрения жалобы на решения судов нижестоящих инстанций по иску о признании недействительной сделки о продаже квартиры певицы Ларисы Долиной в Верховном суде РФ

Продюсер объяснил, почему Лурье внезапно решила выступить на ТВ Продюсер Рудченко: Лурье выступит на шоу из-за интереса общества к ее истории

Покупательница квартиры певицы Ларисы Долиной Полина Лурье планирует принять участие в ток-шоу «Пусть говорят» на Первом канале, так как ее история вызвала широкий интерес со стороны общества, заявил NEWS.ru продюсер и медиаэксперт Павел Рудченко. По его мнению, она намерена дать публичный ответ народной артистке.

Эта история приобрела общественный резонанс, поэтому, я думаю, Лурье передумала и решила обозначить свою позицию вслед за Долиной на ТВ. Так как возник общественный резонанс, это уже становится не столько разбирательством, сколько попахивает элементами ток-шоу. Поэтому, вполне возможно, Лурье договорилась с редакторами программы, чтобы обозначить свою позицию и шоу продолжалось, — предположил Рудченко.

Ранее депутат Госдумы Сергей Гаврилов подчеркнул важность решения Верховного суда, который закрыл резонансный спор, подтвердив право собственности на квартиру Долиной за Лурье. По его словам, это решение имеет принципиальное значение для всей судебной практики, и, вероятно, в будущем появятся официальные разъяснения по критериям оценки подобных дел.