Цифровой детокс: как навести порядок в телефоне и соцсетях за один день

Каким бы ни было наше отношение к этому, факт остается фактом: технологии стали неотъемлемой частью жизни современного человека. Все больше времени мы проводим онлайн и все больше задач делегируем смарт-устройствам. Поэтому возросла и важность соблюдения цифровой гигиены. В этой статье мы расскажем о цифровом детоксе: что это такое, для чего оно нужно и как навести порядок в телефоне.

Что такое цифровой детокс

Цифровой детокс — это практика временного осознанного отказа от гаджетов и интернета. Он помогает восстановить баланс между виртуальным и реальным миром, снизить стресс от постоянного потока информации.​ Цифровой детокс также подразумевает наведение порядка на устройствах: удаление ненужных приложений, ревизия галереи, пересмотр подписок в социальных сетях.

Польза цифрового детокса заключается следующем:

Снижается нагрузка на нервную систему. Регулируется поток потребляемой информации. Улучшается концентрация. Восстанавливается сон. Стабилизируется эмоциональное состояние. Появляются ресурсы для живого общения и творчества.

Говоря о пользе цифрового детокса, можно сравнить его с разгрузочным днем после праздничного застолья. Это период отдыха и восстановления, возвращения в рабочий строй. Но как уменьшить время в телефоне?

Что такое цифровой детокс Фото: Shutterstock/FOTODOM

Информационный детокс — разновидность цифрового детокса

Полностью отказаться от гаджетов, даже на короткий срок, бывает невозможно, особенно если вы работаете удаленно. Но вы все еще можете контролировать количество и качество потребляемой информации. Для этого и придуман так называемый информационный детокс.

Информационный детокс предполагает осознанный выбор источников: отписка от токсичных аккаунтов, отказ от бесконечного скроллинга и фокус на полезном контенте. Это помогает снизить тревогу, улучшить концентрацию и вернуть контроль над вниманием, очищая «ментальное пространство» от шума. О том, как очистить виртуальное пространство и уменьшить время в телефоне, читайте далее.

Шаг 1. «Разбор завалов» — удаление неиспользуемых приложений и фото

Первый и самый важный этап — избавиться от всего, что не приносит пользы. Начинать стоит с приложений. Часто мы скачиваем программы «на всякий случай», а потом забываем о них. Откройте список приложений и задайте себе вопрос: «Когда я последний раз ею пользовался(-лась)?» Если срок — несколько месяцев или больше, приложение, скорее всего, мешает, занимая память и отвлекая внимание.

Также уделите внимание галерее. Фото и видео скапливаются очень быстро — порой это старые скриншоты, размытые кадры или неподходящие архивы. Просмотрите их, удалите дубли и ненужные кадры, особенно те, что не вызывают эмоций или не имеют практической пользы. Сгруппируйте важные воспоминания в отдельную папку или облачное хранилище.

Оптимизация приложений на смартфоне поможет повысить скорость работы устройства, а также создаст ощущение порядка.

Информационный детокс — разновидность цифрового детокса Фото: Shutterstock/FOTODOM

Шаг 2. «Информационная диета» — чистка подписок и отключение уведомлений

Следующий шаг — очистка соцсетей от мусора. Самое время отписаться от ненужных пабликов, каналов и аккаунтов. Для начала пройдитесь по своим подпискам и отписывайтесь от профилей, которые вызывают дискомфорт или просто неинтересны.

Далее настройте уведомления. Многие из них — повод проверить телефон без особой причины и потерять время. Отключите пуш-уведомления для приложений, которые не несут важной информации. Можно оставить оповещения о сообщениях от близких или о важных событиях. Эта простая мера снизит уровень стресса и позволит вам сконцентрироваться на более важных задачах.

Шаг 3. Организация пространства: папки, виджеты, рабочие экраны

Когда ненужное удалено, а подписки упорядочены, переходите к удобству использования. Обустройте главный экран так, чтобы необходимые приложения были под рукой, а те, которыми пользуетесь редко, — спрятаны в папках или на втором экране. Создайте тематические папки, например «Работа», «Развлечения», «Образование», — это облегчает и ускоряет поиск нужного.

Используйте виджеты с умом: они могут помочь быстро получить важную информацию (погода, заметки, календарь), но если их слишком много, это опять приведет к информационному шуму. Оставьте только самые полезные.

Организация пространства: папки, виджеты, рабочие экраны Фото: Shutterstock/FOTODOM

Шаг 4. Выработка новых привычек: таймеры, осознанное потребление контента

Последний, но не менее важный шаг — сформировать здоровые привычки взаимодействия с гаджетом. Используйте таймеры или встроенные функции по учету времени в приложениях, чтобы ограничить свое пребывание в соцсетях и мессенджерах.

Перед тем как открыть телефон, задавайте себе вопрос: «Зачем я сейчас это делаю?» Поставьте цель, чтобы каждый вход в соцсети или на новостные сайты был осознанным и не расточительным. Практика осознанности поможет снизить зависимость от технологий и сделает ваше общение с цифровым миром более полезным и приятным.

Можно также выделять специальные промежутки времени без телефона, например в утренние часы или перед сном, чтобы дать мозгу отдых и накопить внутреннюю энергию.

Итак, организация приложений на смартфоне, очистка соцсетей от мусора и пересмотр собственных приоритетов помогут вам оставаться продуктивными и сконцентрированными. При этом стресс, вызываемый использованием технологий, ощутимо снизится, и ваше эмоциональное состояние станет более стабильным.