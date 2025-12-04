Психолог дала советы, как отучить себя пользоваться смартфоном за рулем Психолог Пуля: не пользоваться телефоном в машине поможет голосовое управление

Планирование остановок, использование голосового управления или смена внимания помогут не пользоваться смартфоном за рулем, рассказала «Авто Mail» нейропсихолог Светлана Пуля. По ее словам, водители не могут справиться с тягой к проверке сообщений из-за зависимости.

Это называется «шаблон вознаграждения переменной частоты» — самый сильный в психологии способ создать привычку. Но вы можете выбраться из этого цикла. Ключ — не в «силе воли», а в том, чтобы изменить окружение и привычку, убрав телефон и заменив его на музыку или подкасты, – рассказала Пуля.

Психолог отметила, что лучшим решением будет убрать телефон из зоны досягаемости — в сумку, на заднее сиденье или в бардачок. По ее словам, если не видеть гаджет, тяга проверять сообщения снизится.

