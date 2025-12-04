Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
04 декабря 2025 в 10:19

Психолог дала советы, как отучить себя пользоваться смартфоном за рулем

Психолог Пуля: не пользоваться телефоном в машине поможет голосовое управление

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Планирование остановок, использование голосового управления или смена внимания помогут не пользоваться смартфоном за рулем, рассказала «Авто Mail» нейропсихолог Светлана Пуля. По ее словам, водители не могут справиться с тягой к проверке сообщений из-за зависимости.

Это называется «шаблон вознаграждения переменной частоты» — самый сильный в психологии способ создать привычку. Но вы можете выбраться из этого цикла. Ключ — не в «силе воли», а в том, чтобы изменить окружение и привычку, убрав телефон и заменив его на музыку или подкасты, – рассказала Пуля.

Психолог отметила, что лучшим решением будет убрать телефон из зоны досягаемости — в сумку, на заднее сиденье или в бардачок. По ее словам, если не видеть гаджет, тяга проверять сообщения снизится.

Ранее психотерапевт Анастасия Кардиакос рассказала, что цифровой детокс, осознанное потребление контента и техника замедления помогут в борьбе с зависимостью от телефона и соцсетей. По ее словам, необходимо начать получать эмоции из реального мира.

автомобили
смартфоны
привычки
психологи
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Замглавы Россельхознадзора по СКФО заподозрили в получении взятки
Вдова Осборна представила мерч с насмешкой над вокалистом Pink Floyd
Рязанская полиция задержала мужчину за незаконную легализацию 14 мигрантов
«Произведет фурор»: в ГД ждут приезда «Вашингтона» на Кубок Первого канала
Москвич вдохнул неизвестный газ и уехал в больницу
В российском регионе раскрыли, сколько раз за год ВСУ атаковали спасателей
Свитер «задушил» четырехлетнего мальчика по дороге домой из детсада
Экономист рассказал, когда необходимо оплатить налоги в 2026 году
Диетолог назвала топ продуктов для похудения во сне
Врачи неправильно лечили 34 женщины с раком груди из-за одной ошибки
Наличие токсичных веществ в игрушках лабубу подтвердилось
Массовая свадьба почти 400 пар обернулась мордобоем из-за чипсов
Митрошина сделала неожиданный ход в суде
Двухлетний ребенок проглотил таблетку от тараканов и отравился
Третьяк завил о желании пригласить команду Овечкина на Кубок Первого канала
В ГД назвали последствия нежелания Киева идти на территориальные уступки
Пожилой мужчина угодил под три машины и не выжил
В Екатеринбурге суд оштрафовал налоговика на 3 млн рублей за взятки
Раскрыта реальная причина изменения стратегии Италии по Украине
В Петропавловске-Камчатском отменили уроки из-за продолжающегося циклона
Дальше
Самое популярное
Салаты больше не делаю! Готовлю куриные рулетики с ананасом — хит праздничного стола: и закуска, и горячее
Общество

Салаты больше не делаю! Готовлю куриные рулетики с ананасом — хит праздничного стола: и закуска, и горячее

Тарталетки — уже не тренд. Мой печеночный торт «Черный принц» — изысканно, легко и безумно вкусно
Общество

Тарталетки — уже не тренд. Мой печеночный торт «Черный принц» — изысканно, легко и безумно вкусно

Вкуснее любых салатов! Подаю на новогодний стол «Шпроты в халате»: эффектные кружочки с сыром и лавашом
Общество

Вкуснее любых салатов! Подаю на новогодний стол «Шпроты в халате»: эффектные кружочки с сыром и лавашом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.