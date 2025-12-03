Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
03 декабря 2025 в 17:37

Психолог перечислила правила цифровой гигиены

Психолог Кардиакос: цифровой детокс поможет в борьбе с цифровой зависимостью

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Цифровой детокс, осознанное потребление контента и техника замедления помогут в борьбе с зависимостью от телефона и соцсетей, рассказала «Радио 1» семейный психолог-психотерапевт Анастасия Кардиакос. По ее словам, необходимо начать получать эмоции из реального мира.

Зависимость начинается тогда, когда цифровой мир становится убежищем от реальных проблем и источником всех эмоций. Важно вернуть баланс и помнить, что жизнь происходит по эту сторону экрана, — рассказала Кардиакос.

Психолог отметила, что осознание проблемы — уже половина решения. Она призвала более осознанно подходить к потреблению контента: выделить зоны и часы, свободные от гаджетов, а также начать заниматься более активной деятельностью.

Ранее эксперт по этикету Ольга Лукинова рассказала, что цифровой детокс, или так называемый день тишины, может повысить тревожность. По ее словам, общество сейчас так устроено, что мало кто может позволить себе совершенно отключиться от происходящего вокруг.

