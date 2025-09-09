Названа главная опасность цифрового детокса

Цифровой детокс, или так называемый день тишины, может повысить тревожность, заявила эксперт по этикету Ольга Лукинова. По ее словам, которые передает «Радио 1», общество сейчас так устроено, что мало кто может позволить себе совершенно отключиться от происходящего вокруг.

Иногда полный детокс приводит к еще большей тревожности. Начинает казаться, что что-то происходит, а контролировать не получается, — объяснила Лукинова.

Ранее психолог Андрей Зберовский заявил, что в России уже существуют цифровые рехабы, однако они дорогие и не всегда эффективны. По его словам, эти услуги предлагаются вместе с алко- и наркодетоксом.

Депутат Брянской областной думы Михаил Иванов, комментируя слова губернатора Нижегородской области Глеба Никитина о временном ограничении доступа к Сети, ранее заявил, что цифровой детокс помогает молодым людям вернуться в реальность. Он сравнил зависимость от интернета с алкоголизмом.