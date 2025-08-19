Переговоры Путина и Трампа на Аляске
19 августа 2025 в 17:54

Стало известно, есть ли в России цифровые рехабы

Психолог Зберовский: в России уже существуют цифровые рехабы, однако они дорогие

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России уже существуют цифровые рехабы, однако они дороги и не всегда неэффективны, заявил психолог Андрей Зберовский. По его словам, сказанным в беседе с 360.ru, эти услуги предлагаются вместе с алко и нарко детоксом

Само по себе лечение связано с обучением цифровому контролю, сдерживанию себя от постоянного интереса к жизни других людей. Но это сложно добиться на практике, если сам человек не будет себя сдерживать в обычной жизни, — заявил он.

Ранее депутат Брянской областной думы Михаил Иванов, комментируя слова губернатора Нижегородской области Глеба Никитина о временном ограничении доступа к Сети, заявил, что цифровой детокс помогает молодым людям вернуться в реальность. Он сравнил зависимость от интернета с алкоголизмом.

До этого Никитин предложил жителям воспринимать отключение интернета как цифровой детокс. По его словам, для комфорта туристов и местных жителей в Нижнем Новгороде расширят сеть бесплатного Wi-Fi.

