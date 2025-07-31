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31 июля 2025 в 15:32

В РФ поддержали слова губернатора Нижегородской области о цифровом детоксе

Депутат Иванов: цифровой детокс помогает молодежи вернуться в реальность

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Цифровой детокс помогает молодым людям вернуться в реальность, заявил NEWS.ru депутат Брянской областной думы, председатель общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов, комментируя слова губернатора Нижегородской области Глеба Никитина о временном ограничении доступа к Сети. Он сравнил зависимость от интернета с алкоголизмом.

[Отключения интернета] — это не просто техническое ограничение, а возможность для общества переосмыслить свою зависимость от цифрового пространства. Это стало настоящей болезнью нашего времени, сравнимой по разрушительному воздействию с алкоголем и наркотиками. Особенно тревожно, что под удар попадает молодежь, которая вместо живого общения погружается в виртуальный мир. Временное отключение интернета — это шанс вернуться к реальности. Цифровой детокс — не наказание, — сказал Иванов.

Он уточнил, что проводной интернет останется доступным, поэтому критически важные службы и коммуникации не пострадают. Депутат призвал россиян не паниковать, а проводить больше времени с близкими, гулять и читать книги.

Ранее Никитин предложил жителям воспринимать отключение интернета как цифровой детокс. По его словам, для комфорта туристов и местных жителей в Нижнем Новгороде расширят сеть бесплатного Wi-Fi.

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