Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
17 декабря 2025 в 17:15

В Госдуме сравнили работу «пыточных рехабов» с услугами гадалок

Депутат Леонов: обращение в частный рехаб равносильно обращению к гадалке

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Частные рехабы в России не нужны, так как там не предоставляют лечения, а иногда и издеваются над пациентами, заявил NEWS.ru глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов. По его словам, обращение в такие центры равносильно походу к массажисту, который не владеет техникой, или к гадалке, которая обещает «вернуть суженого».

Частные рехабы не нужны. Люди обращаются туда в момент отчаяния. Но там нет лечебных процедур. Или там человека закрывают и не дают употреблять. Тут нет никаких гарантий. Точно так же вы можете пойти к массажисту, который не умеет делать массаж. Или вы можете обратиться к гадалке, которая пообещала вернуть вам суженого, — сказал Леонов.

Он призвал доверять официальной медицине в вопросах борьбы с разными зависимостями и не вестись на маркетинг сомнительных частных реабилитационных центров.

Ранее депутат Госдумы Николай Новичков заявил, что для предотвращения скандальных ситуаций все российские реабилитационные центры необходимо передать под управление Министерства здравоохранения. По его мнению, сейчас совершенно отсутствует контроль за деятельностью таких учреждений. Кроме того, туда устраиваются сотрудники с недостаточной квалификацией, считает он.

гадалки
рехабы
Госдума
депутаты
здоровье
зависимости
Максим Ширяев
М. Ширяев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Орешник» и «Буревестник» пойдут в ход? Последнее предупреждение Украине
Онищенко раскрыл, кто привезет в Россию новые вирусы и пандемию
Победа над Долиной, 112 млн, как выглядит: все о секретах Полины Лурье
Грузия отрезала от выборов одну категорию своих граждан
«Сражаетесь за достойное будущее»: Путин обратился к военным
Любимый десерт дедушки: теплые яблоки с грецким орехом
Финские приставы позарились на виллу российского миллиардера
«Правильный шаг»: Клишас призвал к ответу судей по скандальному делу Долиной
Депутат Леонов сообщил о конфликтах между пациентами и врачами из-за ИИ
В Госдуме обсуждают внедрение «системы кнута и пряника» в медицине
Онищенко сравнил, что опаснее на Новый год: оливье или бумажка с желанием
Россияне подверглись нападению с ножом в Египте
Онищенко рассказал, как работают новые российские вакцины от рака
Освободившие Северск военные получили «Золотые Звезды» из рук Путина
Москвичам пообещали необратимое изменение климата
В Белгородской области умер раненный при прошлогоднем обстреле ВСУ мужчина
Психолог назвала причины, по которым некоторые игнорируют Новый год
В Финляндии увязали помощь Украине с конфискацией российских активов
Депутат Леонов ответил на критику закона о закреплении медкадров
На Западе раскрыли, кто запускал воздушные шары в Литву
Дальше
Самое популярное
Давно не готовлю мясо на Новый год, полюбился порционный жюльен: рецепт быстрый, без лишних трат
Общество

Давно не готовлю мясо на Новый год, полюбился порционный жюльен: рецепт быстрый, без лишних трат

Селедку под шубой готовлю теперь по-фински. Добавляю 2 ингредиента — получается свежее и вкуснее классики
Общество

Селедку под шубой готовлю теперь по-фински. Добавляю 2 ингредиента — получается свежее и вкуснее классики

Салат для ленивых — нежный, быстрый и обалдеть какой вкусный: нарезал, заправил майонезом — готово
Общество

Салат для ленивых — нежный, быстрый и обалдеть какой вкусный: нарезал, заправил майонезом — готово

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.