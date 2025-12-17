В Госдуме сравнили работу «пыточных рехабов» с услугами гадалок

Частные рехабы в России не нужны, так как там не предоставляют лечения, а иногда и издеваются над пациентами, заявил NEWS.ru глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов. По его словам, обращение в такие центры равносильно походу к массажисту, который не владеет техникой, или к гадалке, которая обещает «вернуть суженого».

Частные рехабы не нужны. Люди обращаются туда в момент отчаяния. Но там нет лечебных процедур. Или там человека закрывают и не дают употреблять. Тут нет никаких гарантий. Точно так же вы можете пойти к массажисту, который не умеет делать массаж. Или вы можете обратиться к гадалке, которая пообещала вернуть вам суженого, — сказал Леонов.

Он призвал доверять официальной медицине в вопросах борьбы с разными зависимостями и не вестись на маркетинг сомнительных частных реабилитационных центров.

Ранее депутат Госдумы Николай Новичков заявил, что для предотвращения скандальных ситуаций все российские реабилитационные центры необходимо передать под управление Министерства здравоохранения. По его мнению, сейчас совершенно отсутствует контроль за деятельностью таких учреждений. Кроме того, туда устраиваются сотрудники с недостаточной квалификацией, считает он.