Украинские гадалки начали давать прогнозы по теме конфликта

Жители Украины просят гадалок спрогнозировать обстановку в прифронтовых зонах, особенно активно их спрашивают о возможных местах атак, пишет РИА Новости. Так, в соцсетях тарологи отвечают на вопросы, называя примерное время и место прилета.

Особенно часто их услугами интересуются жители Днепропетровской области. Также гадалки, помимо прогнозов, пытаются дать оценку уровню опасности, например, по десятибалльной шкале. Некоторые проводят защитные ритуалы для бойцов ВСУ, отмечает агентство.

Ранее Министерство обороны России опубликовало ролик с украинскими военными, которые добровольно сдаются в плен в Димитрове. На кадрах видно, как солдаты ВСУ, бросив свое оружие, выходят с поднятыми руками навстречу российским бойцам. Украинские военные сложили оружие на фоне сообщений о тяжелых потерях в ходе боев за город. Штурмовые подразделения ВС РФ планомерно вытесняют оставшиеся силы противника из населенного пункта.

До этого российская авиация нанесла серию точных ударов по позициям уцелевших морпехов 38-й бригады ВСУ при помощи авиабомбы ФАБ-3000. Военнослужащие укрывались в пятиэтажке, однако сброшенная бомба пробила здание до фундамента и полностью его уничтожила. Постройка обрушилась, находившиеся внутри оказались погребенными под обломками. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.