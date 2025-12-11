ФАБ сложила пятиэтажную базу ВСУ как карточный домик ФАБ-3000 приземлилась на пятиэтажную базу ВСУ и попала на видео

Российская авиация нанесла серию точных ударов по позициям уцелевших морпехов 38-й бригады ВСУ, передает Telegram-канал «Изнанка». По его данным, авиабомба ФАБ-3000 поразила новое место дислокации украинских бойцов в окруженном Димитрове (Мирноград). Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Военнослужащие ВСУ укрывались в пятиэтажке, однако сброшенная бомба пробила здание до фундамента и полностью его уничтожила. Постройка обрушилась, находившиеся внутри оказались погребенными под обломками.

Ранее в Сети появились кадры удара авиабомбой ФАБ-3000 по зданию в Димитрове, где располагались украинские военные. По предварительной оценке, внутри могло находиться не менее 37 человек, после удара из здания выбрались лишь четверо. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

До этого военный обозреватель «Комсомольской правды» полковник в отставке Виктор Баранец сообщил, что взятие Северска Вооруженными силами России ускорит освобождение Краматорска и Славянска. Он добавил, что населенный пункт находится на главном направлении стратегического наступления на две мощнейшие агломерации.