Психолог назвала причины, по которым некоторые игнорируют Новый год

Некоторые люди могут игнорировать Новый год из-за детской травмы или в случае, если считают праздник некомфортным по личным причинам, рассказала «ФедералПресс» психолог Гульнара Тайчинова. Она отметила, что отношение к празднику может быть индивидуальным.

Важно понимать, что нелюбовь к Новому году далеко не всегда говорит о проблемности человека. Это всего лишь его способ обходиться со своими чувствами, опытом и потребностями. Честное признание «мне так комфортно» — это лучше, чем вынужденное веселье, — рассказала Тайчинова.

Психолог подчеркнула, что для некоторых праздник может быть «днем обманутых ожиданий», если в детстве взрослые часто ссорились или ребенок так и не получил долгожданного подарка. По ее словам, напряжение также могут вызывать шумные компании.

Ранее психоаналитик Стелла Гусарова рассказала, что маленькие личные ритуалы помогут обрести новогоднее настроение. Она призвала быть честным с самим собой и не заставлять себя веселиться в преддверии Нового года.