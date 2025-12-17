Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
17 декабря 2025 в 17:51

Психолог назвала причины, по которым некоторые игнорируют Новый год

Психолог Тайчинова: некоторые могут игнорировать Новый год из-за детской травмы

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Некоторые люди могут игнорировать Новый год из-за детской травмы или в случае, если считают праздник некомфортным по личным причинам, рассказала «ФедералПресс» психолог Гульнара Тайчинова. Она отметила, что отношение к празднику может быть индивидуальным.

Важно понимать, что нелюбовь к Новому году далеко не всегда говорит о проблемности человека. Это всего лишь его способ обходиться со своими чувствами, опытом и потребностями. Честное признание «мне так комфортно» — это лучше, чем вынужденное веселье, — рассказала Тайчинова.

Психолог подчеркнула, что для некоторых праздник может быть «днем обманутых ожиданий», если в детстве взрослые часто ссорились или ребенок так и не получил долгожданного подарка. По ее словам, напряжение также могут вызывать шумные компании.

Ранее психоаналитик Стелла Гусарова рассказала, что маленькие личные ритуалы помогут обрести новогоднее настроение. Она призвала быть честным с самим собой и не заставлять себя веселиться в преддверии Нового года.

Новый год
психологи
травмы
дети
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Онищенко раскрыл, кто привезет в Россию новые вирусы и пандемию
Победа над Долиной, 112 млн, как выглядит: все о секретах Полины Лурье
Грузия отрезала от выборов одну категорию своих граждан
«Сражаетесь за достойное будущее»: Путин обратился к военным
Любимый десерт дедушки: теплые яблоки с грецким орехом
Финские приставы позарились на виллу российского миллиардера
«Правильный шаг»: Клишас призвал к ответу судей по скандальному делу Долиной
Депутат Леонов сообщил о конфликтах между пациентами и врачами из-за ИИ
В Госдуме обсуждают внедрение «системы кнута и пряника» в медицине
Онищенко сравнил, что опаснее на Новый год: оливье или бумажка с желанием
Россияне подверглись нападению с ножом в Египте
Онищенко рассказал, как работают новые российские вакцины от рака
Освободившие Северск военные получили «Золотые Звезды» из рук Путина
Москвичам пообещали необратимое изменение климата
В Белгородской области умер раненный при прошлогоднем обстреле ВСУ мужчина
Психолог назвала причины, по которым некоторые игнорируют Новый год
В Финляндии увязали помощь Украине с конфискацией российских активов
Депутат Леонов ответил на критику закона о закреплении медкадров
На Западе раскрыли, кто запускал воздушные шары в Литву
«Радио Судного дня» вышло в эфир после выступлений Путина и Белоусова
Дальше
Самое популярное
Давно не готовлю мясо на Новый год, полюбился порционный жюльен: рецепт быстрый, без лишних трат
Общество

Давно не готовлю мясо на Новый год, полюбился порционный жюльен: рецепт быстрый, без лишних трат

Селедку под шубой готовлю теперь по-фински. Добавляю 2 ингредиента — получается свежее и вкуснее классики
Общество

Селедку под шубой готовлю теперь по-фински. Добавляю 2 ингредиента — получается свежее и вкуснее классики

Салат для ленивых — нежный, быстрый и обалдеть какой вкусный: нарезал, заправил майонезом — готово
Общество

Салат для ленивых — нежный, быстрый и обалдеть какой вкусный: нарезал, заправил майонезом — готово

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.