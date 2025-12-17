Психоаналитик поделилась способом обрести новогоднее настроение

Маленькие личные ритуалы помогут обрести новогоднее настроение, заявила «Радио 1» психоаналитик Стелла Гусарова. Она призвала быть честным с самим собой и не заставлять себя веселиться в преддверии Нового года.

Праздник не всегда сопряжен с весельем. Даже самые простые действия, которые мы считаем детскими или наивными, могут стать тем самым «живым» ритуалом, который даст опору. Писать записки с желаниями и сжигать их, загадывать что-то под бой курантов — это не глупость, а символический жест, который создает ниточку в будущее, — отметила Гусарова.

По мнению эксперта, не нужно сравнивать свою предпраздничную реальность с тем, что показывают в рекламе или социальных сетях. Важно акцентировать внимание на своих личных маленьких радостях.

Ранее Гусарова заявила, что немало россиян ощущают усталость в преддверии Нового года из-за глобальной тревоги. Она подчеркнула, что отсутствие ощущения базовой безопасности психологически изнуряет человека.