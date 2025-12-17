Психолог раскрыла причину усталости россиян в преддверии Нового года Психолог Гусарова связала усталость россиян перед Новым годом с тревогой

Немало россиян ощущают усталость в преддверии Нового года из-за глобальной тревоги, заявила «Радио 1» психолог Стелла Гусарова. Она подчеркнула, что отсутствие ощущения базовой безопасности психологически изнуряет человека.

Праздник — это древний ритуал перезапуска, но для него нужны силы, которых у психики в режиме «самосохранения» просто нет. Это закономерная реакция на внешний хаос и неопределенность. Чтобы войти в ритуал, нам нужно хоть как-то расслабиться, а чтобы расслабиться — нужно базовое ощущение безопасности. Когда этого нет, душа не хочет праздника, — отметила Гусарова.

По мнению психолога, отсутствие новогоднего настроения — это не катастрофа, а лишь сигнал. Чтобы воодушевиться перед праздниками, достаточно быть честным с собой и заняться делом, которое искренне приносит радость.

