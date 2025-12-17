Фотографы стали причиной исчезновения редких галактических лягушек The Guardian: галактические лягушки в Индии погибли после контакта с фотографами

В Индии исчезла колония редких земноводных, известных как галактические лягушки, передает The Guardian. По мнению издания, причиной инцидента стал контакт животных с фотографами-натуралистами.

Уникальные лягушки обитали под упавшими деревьями в тропических лесах штата Керала. Специалист Раджкумар обнаружил их следы в районе горной цепи Западные Гаты.

При повторном возвращении на место он увидел, что среда обитания была разрушена, а лягушки полностью исчезли. Фотографы брали животных в руки для снимков, не используя перчаток, что могло привести к их гибели, заключил Раджкумар.

Ранее на побережье Каспийского моря в Республике Дагестан было обнаружено около 800 туш тюленей, занесенных в Красную книгу, сообщил проректор по научно-инновационной деятельности Дагестанского государственного университета Алимурад Гаджиев. По его данным, их начали находить с начала декабря текущего года.

До этого представители комитета рыбного хозяйства Министерства сельского хозяйства Казахстана высказали версию о причинах массовой гибели морских млекопитающих. По их мнению, причиной могло стать снижение иммунитета у животных, что привело к развитию опасной инфекции.