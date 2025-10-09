Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
09 октября 2025 в 20:39

Китаянка поедала живых лягушек, чтобы избавиться от болей в пояснице

Пожилая китаянка съела восемь лягушек, чтобы избавиться от болей в пояснице

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Пенсионерка из Китая оказалась в больнице после попытки вылечить хроническое заболевание с помощью живых лягушек, передает South China Morning Post. 82-летняя женщина решила применить народное средство, чтобы избавиться от боли, вызванной грыжей в пояснице.

Не посвящая близких в свои планы, она попросила семью поймать восемь лягушек. В первый день пенсионерка съела трех амфибий, а на следующий — еще пять. После у нее начались сильные боли в животе, сопровождавшиеся спазмами. Когда пенсионерка утратила возможность передвигаться, сын срочно доставил ее в больницу, где врачи оказали ей необходимую помощь.

Врачи обнаружили у пожилой пациентки паразитарное заражение и повреждения органов пищеварения. После двух недель лечения женщина пошла на поправку и была выписана из больницы.

Мы лечили нескольких похожих пациентов в последние годы. Помимо лягушек, некоторые употребляют сырую желчь змей или рыбы, — рассказал один из врачей клиники.

Ранее в Домодедово 12-летняя девочка по ошибке выпила моторное масло. Подростка доставили в больницу из дома на улице Лунной. Ее состояние оценивалось как средней тяжести.

