«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
23 сентября 2025 в 10:52

Девочка выпила моторное масло в Домодедово

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В подмосковном Домодедово 12-летняя девочка по ошибке выпила моторное масло, сообщил Telegram-канал «112». Школьницу доставили в больницу из дома на улице Лунной.

По предварительным данным, состояние ребенка оценивается как средней тяжести. Сейчас жизни девочки ничего не угрожает. Подробности об обстоятельствах произошедшего не приводятся. Где в этот момент находились родители, неизвестно.

Ранее в Санкт-Петербурге двое маленьких детей оказались в реанимации после отравления таблетками. Годовалый мальчик проглотил средство от тараканов, пока родители были в гостях, а четырехлетняя девочка из съела около 12 таблеток для понижения давления, оставленных бабушкой. Оба ребенка попали в реанимацию.

В подмосковных Мытищах до этого 15-летнюю девочку госпитализировали после того, как она случайно проглотила пупырчатую пленку. С сильной болью в животе подросток поступил в больницу, где врачи выявили свободный газ в брюшной полости и срочно прооперировали. В животе обнаружили куски пленки. Операцию провели успешно.

дети
Домодедово
Подмосковье
масла
школьники
отравления
происшествия
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Член родительского комитета объяснил, зачем детям нужно домашнее задание
Семья Хеслина приняла жесткое решение после смерти артиста в ресторане
Павильон с автозапчастями повис на краю обрыва в Красноярске
Запечённый лаваш с фаршем и овощами: станет частым гостем на вашем столе
Наступление ВС России на Харьков 23 сентября: «огненный ад» ВСУ, Купянск
Как средние компании выдерживают конкуренцию с федеральными сетями
«Одноклассники» узнали, какие хобби наиболее популярны у россиян
«Друг семьи» оказался растлителем: мать нашла переписку дочери с мужчиной
Булыкин раскрыл, кто выиграет «Золотой мяч» в следующем году
Названы витамины и минералы, без которых кальций плохо усваивается
Дипломаты подтвердили тревожные новости о россиянах в Турции
Сын Краско раскрыл, кому достанется в наследство дача в Грузино
Бренд лимузинов для Путина взялся за премиальные конфеты и мороженое
«Мошенников нужно забыть»: в России призвал запретить сериал о Блиновской
В Дании оценили угрозу от появившихся под Копенгагеном дронов
Погода в Москве во вторник, 23 сентября: когда температура упадет до нуля?
Турция готовит США одно предложение по Boeing и Lockheed Martin
Стало известно о состоянии пострадавших после атаки на поселок Форос
В АвтоВАЗе ответили на фейки о Lada Aura
Афганский подросток зайцем добрался в Индию на самолете
Дальше
Самое популярное
Красная аджика — острая приправа на зиму без варки
Семья и жизнь

Красная аджика — острая приправа на зиму без варки

Как приготовить яблочную пастилу в домашних условиях: просто и полезно
Семья и жизнь

Как приготовить яблочную пастилу в домашних условиях: просто и полезно

Как пожарить пельмени на сковороде: секреты идеальной золотистой корочки
Семья и жизнь

Как пожарить пельмени на сковороде: секреты идеальной золотистой корочки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.