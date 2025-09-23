Девочка выпила моторное масло в Домодедово

В подмосковном Домодедово 12-летняя девочка по ошибке выпила моторное масло, сообщил Telegram-канал «112». Школьницу доставили в больницу из дома на улице Лунной.

По предварительным данным, состояние ребенка оценивается как средней тяжести. Сейчас жизни девочки ничего не угрожает. Подробности об обстоятельствах произошедшего не приводятся. Где в этот момент находились родители, неизвестно.

Ранее в Санкт-Петербурге двое маленьких детей оказались в реанимации после отравления таблетками. Годовалый мальчик проглотил средство от тараканов, пока родители были в гостях, а четырехлетняя девочка из съела около 12 таблеток для понижения давления, оставленных бабушкой. Оба ребенка попали в реанимацию.

В подмосковных Мытищах до этого 15-летнюю девочку госпитализировали после того, как она случайно проглотила пупырчатую пленку. С сильной болью в животе подросток поступил в больницу, где врачи выявили свободный газ в брюшной полости и срочно прооперировали. В животе обнаружили куски пленки. Операцию провели успешно.