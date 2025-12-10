В российском регионе нашли несколько сотен туш краснокнижных тюленей В Дагестане с начала декабря обнаружили 800 туш краснокнижных тюленей

На побережье Каспийского моря в Республике Дагестан было обнаружено около 800 туш тюленей, занесенных в Красную книгу, сообщил РИА Новости проректор по научно-инновационной деятельности Дагестанского государственного университета Алимурад Гаджиев. По его данным, их начали находить с начала декабря текущего года.

Подсчет продолжается. Приблизительно обнаружено около 800 [туш]. Но сказать точно пока невозможно, — сказал Гаджиев.

Ранее сообщалось, что в Дагестане на побережье Каспийского моря было обнаружено свыше 320 мертвых тюленей. В местных оперативных службах отмечали, что находка была сделана на береговой линии между устьями рек Сулак и Терек.

До этого представители комитета рыбного хозяйства Министерства сельского хозяйства Казахстана высказали версию о причинах массовой гибели морских млекопитающих. По их мнению, причиной могло стать снижение иммунитета у животных, что привело к развитию опасной инфекции.

