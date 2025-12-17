«С честью»: Медведев озвучил ожидания России от 2026 года Медведев: Россия встречает 2026 год с ожиданием побед

Россия переживает непростой период, но 2026 год она встречает с честью, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. По его словам, также страна не без оснований ожидает побед. Видео выступления опубликовано в его соцсетях.

Хочу, пользуясь этой возможностью, поздравить всех с наступающим Новым годом. Мы встречаем Новый год и другие праздники в сложной ситуации. Страна находится в известном смысле в драматическом периоде своего развития, но встречаем с честью и с обоснованными ожиданиями побед, — сказал Медведев.

Перед этим зампред Совбеза РФ призвал членов движения активно включаться в процессы, связанные в том числе с выпуском боевых дронов. Медведев назвал Россию страной, которая производит лучшие беспилотники в мире, и отметил, что залогом обороноспособности и независимости государства является собственное производство оборудования и станков.

Ранее Медведев констатировал, что правящая коалиция Германии во главе с канцлером Фридрихом Мерцем испугалась участия партии «Альтернатива для Германии» в международном конгрессе в Сочи. По его словам, давление на фракцию в ФРГ достигло такого уровня, что поездка в Москву для ее представителей стала невозможной.