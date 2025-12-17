Подрыв на освобожденной территории ДНР привел к гибели сотрудницы МВД Пушилин сообщил о гибели сотрудницы МВД при подрыве в ДНР

Сотрудница управления по вопросам миграции МВД по ДНР погибла при подрыве взрывоопасного предмета, сообщил в Telegram-канале глава республики Денис Пушилин. По его словам, трагедия произошла на освобожденной от ВСУ территории Кураховского округа.

При исполнении служебных обязанностей на недавно освобожденной территории Кураховского муниципального округа в результате подрыва на взрывоопасном предмете погибла сотрудница управления по вопросам миграции МВД по ДНР. <…> Там же получили ранения различной тяжести еще три сотрудника, — написал Пушилин.

Он выразил соболезнования семье погибшей, а также пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Глава ДНР уточнил, что раненым оказана квалифицированная помощь.

Ранее Пушилин сообщил о гибели мирного жителя в результате атак ВСУ. По его данным, двое других граждан получили ранения и доставлены в больницу.

Кроме того, губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что 15 декабря в результате ударов ВСУ по региону погибли два человека и семь получили ранения. По его информации, украинские военные совершили 10 атак, от которых пострадали Бердянск, а также Васильевский, Каменско-Днепровский и Пологовский муниципальные округа.