Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
15 декабря 2025 в 10:14

Балицкий назвал число погибших из-за атак ВСУ на Запорожскую область

Балицкий: два человека погибли из-за атак ВСУ на Запорожскую область

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Два человека погибли, семь пострадали за сутки из-за ударов ВСУ по Запорожской области, заявил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале. По его словам, украинские военные предприняли 10 попыток атак на регион. Губернатор добавил, что под удары попали Бердянск, Васильевский, Каменско-Днепровский и Пологовский муниципальные округа.

Пострадали семь человек, в том числе несовершеннолетний, два человека погибли, пять человек госпитализированы, — написал Балицкий.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в результате новой атаки ВСУ на регион был ранен мирный житель. По его информации, в районе Шебекино беспилотник атаковал грузовик. Получивший ранения мужчина был доставлен в белгородскую больницу.

До этого губернатор Владимир Сальдо сообщал, что более 330 тыс. жителей Херсонской области остались без электричества после удара ВСУ по высоковольтной линии электропередачи «Джанкой — Мелитополь». Он добавил, что подача электроэнергии уже восстанавливается, абонентов подключают к нему в несколько этапов.

Россия
Запорожская область
Евгений Балицкий
атаки
ВСУ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Важный закон о работе коллекторов готовят в России
Раскрыт «сюрприз», подготовленный Метревели для России на посту главы MI6
В МЧС уточнили данные о пропавших в Пермском крае туристах
Зеленский поставил крест на одной идее Трампа
Россиян предупредили об ощутимых налогах в 2026 году
В Россельхозбанке рассказали, сколько мандаринов съедают в России
Раскрыты подробности о маршруте в Пермском крае, где исчезли туристы
Гастроэнтеролог рассказал, сколько можно выпить на Новый год
Удары по Украине сегодня, 15 декабря: какие цели ВСУ поражены, последствия
Стало известно, где живет и чем занимается экс-лидер Сирии Асад
МИД России напомнил Западу о причастности к убийствам журналистов
Каллас отчиталась о выполнении ЕС одного обещания Украине
Раскрыты новые детали по делу о хищении денег у бойцов СВО в Шереметьево
Пропавших туристов в российском регионе будут искать с помощью технологий
Ветеринар дал советы, как уберечь лапы собаки от дорожных реагентов
«Уничтожение либо плен»: военэксперт о сроках освобождения Гуляйполя
Каллас сделала заявление по российским активам на фоне иска Центробанка
«Был замечательным»: певец Осин эмоционально высказался о смерти Оганезова
Фаза Луны сегодня, 15 декабря: ленимся, закаляемся, судимся
В Молдавии раскрыли, о чем Кишинев умолял Международный валютный фонд
Дальше
Самое популярное
Сметана, какао и вареная сгущенка! Готовлю белорусский торт «Минский». Вкус из детства, который помнят все
Общество

Сметана, какао и вареная сгущенка! Готовлю белорусский торт «Минский». Вкус из детства, который помнят все

Две картошки и ложка муки — пеку норвежские лепешки ломпе. Хрустящие кружочки на завтрак
Общество

Две картошки и ложка муки — пеку норвежские лепешки ломпе. Хрустящие кружочки на завтрак

Консервы в «Мимозу» больше не кладу, добавляю кальмары: получается богатый вкус
Общество

Консервы в «Мимозу» больше не кладу, добавляю кальмары: получается богатый вкус

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.