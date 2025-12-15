Балицкий назвал число погибших из-за атак ВСУ на Запорожскую область

Два человека погибли, семь пострадали за сутки из-за ударов ВСУ по Запорожской области, заявил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале. По его словам, украинские военные предприняли 10 попыток атак на регион. Губернатор добавил, что под удары попали Бердянск, Васильевский, Каменско-Днепровский и Пологовский муниципальные округа.

Пострадали семь человек, в том числе несовершеннолетний, два человека погибли, пять человек госпитализированы, — написал Балицкий.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в результате новой атаки ВСУ на регион был ранен мирный житель. По его информации, в районе Шебекино беспилотник атаковал грузовик. Получивший ранения мужчина был доставлен в белгородскую больницу.

До этого губернатор Владимир Сальдо сообщал, что более 330 тыс. жителей Херсонской области остались без электричества после удара ВСУ по высоковольтной линии электропередачи «Джанкой — Мелитополь». Он добавил, что подача электроэнергии уже восстанавливается, абонентов подключают к нему в несколько этапов.