14 декабря 2025 в 19:29

Гладков раскрыл печальные последствия новой атаки ВСУ на Шебекино

Гладков сообщил о ранении мирного жителя при атаке ВСУ на Шебекино

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В результате новой атаки ВСУ на Белгородскую область ранен мирный житель, заявил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. По его информации, в районе Шебекино беспилотник атаковал грузовик. Получивший ранения мужчина был доставлен в белгородскую больницу.

Атаки ВСУ на нашу область продолжаются. Ранен мирный житель. В районе города Шебекино FPV-дрон атаковал КаМаЗ. Мужчину с минно-взрывной травмой, а также осколочным ранением плеча бригада скорой доставляет в городскую больницу № 2 г. Белгорода. Транспортное средство повреждено, — написал глава региона.

Ранее Гладков заявил, что в результате атаки украинского беспилотника пострадала пятилетняя девочка. По его информации, управляемый по кабелю дрон атаковал частный жилой дом, в котором проживает большая семья.

Также он сообщил о ранении гражданского лица при атаке украинского беспилотника на дом в селе Ясные Зори. По информации главы региона, пострадавший с травматическим повреждением от взрыва и множественными осколочными ранами нижних конечностей был госпитализирован.

Кроме того, губернатор Евгений Балицкий сообщил, что в ходе артиллерийского обстрела ВСУ в Запорожской области погиб мирный житель села Каменского. По его данным, мужчина в момент удара находился в своей усадьбе.

