Гладков раскрыл последствия атаки ВСУ на Белгородскую область Гладков: мужчина пострадал при атаке дрона ВСУ на частный дом под Белгородом

В Белгородской области пострадал мирный житель, частный дом которого в селе Ясные Зори был атакован дроном ВСУ, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. По его словам, мужчину с минно-взрывной травмой и множественными осколочными ранениями ног увезли в больницу.

В селе Ясные Зори Белгородского округа дрон ВСУ атаковал частный дом. Ранен мирный житель. Мужчину с минно-взрывной травмой и множественными осколочными ранениями ног доставили в Октябрьскую больницу, — написал Гладков.

Глава региона отметил, что после оказания первой помощи пострадавшего перевезут в городскую больницу Белгорода. Дом мужчины после детонации охватил пожар. Возгорание тушат расчеты МЧС под прикрытием бойцов «БАРС-Белгород».

До этого сообщалось, что силы противовоздушной обороны отразили атаку дронов ВСУ на Урюпинск. Как сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, в результате падения сбитого дрона в городе загорелась нефтебаза. Ситуация находится на контроле региональных властей и экстренных служб.