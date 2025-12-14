Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
14 декабря 2025 в 10:28

Более 330 тысяч жителей региона России остались без света из-за удара ВСУ

Сальдо: более 330 тысяч жителей Херсонщины остались без света из-за атаки ВСУ

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Более 330 тысяч Херсонской области остались без электричества после удара ВСУ по высоковольтной линии электропередачи «Джанкой — Мелитополь», написал в Telegram-канале глава региона Владимир Сальдо. Он добавил, что электричество уже восстановили, абонентов подключают к нему в несколько этапов.

Уважаемые земляки, минувшей ночью подлый удар противника по энергетической инфраструктуре повредил высоковольтную линию электропередачи «Джанкой — Мелитополь». В результате без света остались более 330 тысяч жителей Херсонской области в 450 населенных пунктах 14 муниципальных образований, — написал Сальдо.

Ранее глава муниципального округа Руслан Хоменко рассказал, что в результате артиллерийского удара Вооруженных сил Украины по больнице в городе Алешки было повреждено здание пищеблока. Нападение совершили в обеденное время. Глава города подчеркнул, что больница стала оазисом для людей, не успевших эвакуироваться.

Позже член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев допустил, что ВС России следует ускорить продвижение в Херсонской области после удара украинской армии по больнице в Алешках. По его мнению, освобождение Николаевской и Одесской областей также поможет предотвратить дальнейшие атаки ВСУ.

Херсонская область
ВСУ
электричество
Владимир Сальдо
