В Госдуме предложили достойный ответ на удар ВСУ по херсонской больнице Депутат Соболев: РФ нужно ускорить наступление после удара ВСУ по Алешкам

Вооруженным силам России следует ускорить продвижение в Херсонской области после удара украинской армии по больнице в Алешках, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев. По его мнению, освобождение Николаевской и Одесской областей также поможет предотвратить дальнейшие атаки ВСУ.

Наша реакция на удар ВСУ по больнице должна быть однозначная: быстрее освобождать территорию Херсонской области, которая по Конституции принадлежит России, и создавать зону безопасности на юге, о которой говорит наш президент [Владимир Путин]. Это должны быть Николаевская и Одесская области — истинно русские, никакого отношения к Украине не имеющие территории. Тогда не будет никаких обстрелов и гибели медицинских работников в том числе, — высказался Соболев.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что Вооруженные силы Украины атаковали больницу в городе Алешки. В результате нападения трое сотрудников медицинского учреждения погибли, еще двое получили ранения. Сальдо назвал обстрел военным преступлением.