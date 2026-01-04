Атака США на Венесуэлу
Подразделения ВСУ лишились подземных укреплений в Херсонской области

Минобороны РФ: российские силы уничтожили подземные укрепления ВСУ под Херсоном

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети
Расчеты артиллерии группировки войск «Днепр» нанесли удар по позициям Вооруженных сил Украины на правобережье Днепра. Как сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ, были уничтожены подземные укрепления и живая сила противника в Херсонской области.

Целеуказание для огневого поражения было получено от средств воздушной разведки. Расчет гаубицы «Гиацинт-Б» 49-й общевойсковой армии оперативно выполнил наведение по заданным координатам и произвел прицельный огонь.

В считанные минуты расчет осуществил наведение по указанным координатам и произвел прицельный огонь, в результате чего живая сила и укрепления противника были уничтожены, — указали в Минобороны РФ.

По данным военного ведомства, удар был нанесен по подземным пунктам временной дислокации противника. Действия артиллеристов являются частью продолжающейся операции по нанесению огневого поражения силам ВСУ в этом районе.

Ранее заместитель председателя Общественной палаты Крыма и член Общественной палаты РФ Владимир Резанов заявил, что ночной удар ВСУ по Хорлам 1 января будет рассмотрен международным трибуналом. Он заверил, что все причастные к этому преступлению обязательно понесут наказание.

