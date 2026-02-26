Зимняя Олимпиада — 2026
26 февраля 2026 в 10:13

Эксперт рассказал почему бойцы СВО — легкая добыча для мошенников

Юрист Соловьев: солдаты на СВО забывают реалии мирной жизни

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Бойцы СВО нередко становятся жертвами мошенников, потому что плохо адаптированы к мирной жизни, сообщил NEWS.ru заслуженный юрист РФ Иван Соловьев. По его словам, за время службы многие из них отвыкали от реалий городской среды.

На фронте бойцы находятся в таких условиях, где каждый готов пожертвовать жизнью ради спасения боевого товарища. И потому они не адаптированы к тому, что в мирной жизни могут стать объектом преступного посягательства, — сообщил Соловьев.

Чтобы не стать жертвами преступников, бойцам на побывке лучше пользоваться только проверенными агрегаторами по вызову такси, не доверять случайным прохожим, добавил Соловьев. По его словам, необходимо полностью понимать, что ответственность за безопасность лежит не только на государстве, но и самом человеке.

Ранее сообщалось, что в Москве предъявлено обвинение главарю банды, участники которой похищали деньги у бойцов СВО в аэропорту Шереметьево. Лобненское преступное сообщество, похищавшее деньги у бойцов СВО в Шереметьево, было организовано в 2022 году. Оно включало в себя не менее 40 человек

СВО
солдаты
происшествия
преступность
Вероника Филина-Коган
В. Филина-Коган
Степанида Королева
С. Королева
