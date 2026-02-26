Блогер Гусейн Гасанов отказался признавать вину в отмывании денег

Блогер Гусейн Гасанов не признает вину в отмывании 65 млн рублей, заявил ТАСС его адвокат. До этого сам Гасанов просил прекратить дело против него.

Вину свою наш подзащитный не признает, — заявил защитник.

Ранее в прокуратуре Москвы рассказали, что Гасанов мог легализовать средства, полученные в результате уклонения от уплаты налогов, через покупку квартиры на 1-м Красногвардейском проезде в столице стоимостью более 68 млн рублей. По данным ведомства, общая сумма неуплаченных налогов превысила 170 млн рублей.

Гасанов утверждал, что не подозревал о незаконности схемы. Его адвокат Михаил Юсупов сообщил, что блогер считал эти деньги честно сэкономленными в ходе предпринимательской деятельности. Следователи же полагают, что бизнесмен намеренно выводил и отмывал средства, полученные от продажи онлайн-курсов.

Также адвокат Вадим Багатурия предположил, что у блогера, обвиняемого в отмывании миллионов, практически нет шансов уйти от ответственности, ссылаясь на незнание закона. По словам эксперта, следствие едва ли воспримет такую позицию серьезно.