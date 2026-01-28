Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
28 января 2026 в 11:55

В прокуратуре раскрыли, как Гасанов смог «отмыть» более 68 млн рублей

Блогер Гасанов легализовал более 68 млн рублей через покупку квартиры в Москве

Гусейн Гасанов Гусейн Гасанов Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
Блогер Гусейн Гасанов легализовал средства, полученные в результате уклонения от уплаты налогов, через покупку квартиры на 1-м Красногвардейском проезде в Москве стоимостью более 68 млн рублей, сообщает столичная прокуратура в Telegram-канале. По данным ведомства, общая сумма неуплаченных налогов превысила 170 млн рублей.

Гасанов легализовал их путем проведения финансовых операций и заключения сделки — договора купли-продажи недвижимого имущества в 1-м Красногвардейском проезде на общую сумму более 68 млн рублей, — говорится в сообщении.

На данный момент предварительное расследование по уголовному делу о легализации незаконно полученных денег завершено. Прокурор рассматривает полученные материалы для утверждения обвинительного заключения и передачи их в суд.

В мае прошлого года Чертановский суд Москвы санкционировал заочный арест Гасанова, сам он уехал из России. Следователи полагают, что бизнесмен намеренно выводил и отмывал средства, полученные от продажи онлайн-курсов. На данный момент Гасанов объявлен в международный розыск.

