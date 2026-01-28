«Классический случай»: адвокат оценил шансы Гасанова закрыть уголовное дело

Шансы блогера Гусейна Гасанова, обвиненного в отмывании миллионов рублей, избежать уголовной ответственности, используя в качестве защиты незнание закона, являются минимальными, предположил в беседе с NEWS.ru адвокат Вадим Багатурия. По его мнению, подобная позиция вряд ли будет воспринята следствием всерьез.

Это очень наивное оправдание, что Гасанов не осознавал криминального характера своих действий. Оно от уголовной ответственности, на мой взгляд, не освободит. Умысел на такое преступление презюмируется. То есть если человек заработал деньги нечестно, потом их потратил, то правоохранительным органам не нужно доказывать, что он не знал, что так делать нельзя. Это классический случай, когда незнание закона не спасает от ответственности. Поэтому, на мой профессиональный взгляд, такое заявление Гасанова и его защитника вряд ли найдет понимание у следствия, — пояснил Багатурия.

Ранее Гасанов призвал прекратить против него дело об отмывании 65 млн рублей. Он отметил, что не знал о преступности схемы. Адвокат блогера Михаил Юсупов сообщил, что Гасанов считал средства законными.