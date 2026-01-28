Гасанов обратился к органам по скандальному делу об отмывании 65 млн рублей

Блогер Гусейн Гасанов призвал прекратить против него дело об отмывании 65 млн рублей, сообщили в Telegram-канале Baza. По информации авторов, он уверяет, что не знал о преступности схемы.

Адвокат блогера Михаил Юсупов сообщил, что Гасанов считал средства законными. Он якобы был уверен, что деньги сэкономлены за счет предпринимательской деятельности.

Его действия по расходованию указанных денежных средств не могут образовывать состав легализации, ввиду отсутствия умысла, — рассказал Юсупов.

Ранее в столичной прокуратуре сообщили, что Гасанов мог легализовать средства, полученные в результате уклонения от уплаты налогов, через покупку квартиры на 1-м Красногвардейском проезде в Москве стоимостью более 68 млн рублей. По данным ведомства, общая сумма неуплаченных налогов превысила 170 млн рублей.

В мае прошлого года Чертановский суд Москвы санкционировал заочный арест Гасанова, сам он уехал из России. Следователи полагают, что бизнесмен намеренно выводил и отмывал средства, полученные от продажи онлайн-курсов.