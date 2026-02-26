Педофилов из Зеленограда задержали за насилие над дочерью В Москве задержали женщину и ее знакомого по делу о насилии над ребенком

В Москве задержали 38-летнюю жительницу Зеленограда и ее 51-летнего знакомого по подозрению в насильственных действиях сексуального характера в отношении пятилетней девочки, сообщает MK.RU. Потерпевшей стала дочь подозреваемой.

Следователи установили обстоятельства преступления несколько дней назад. Женщина проживала с ребенком в квартире в Зеленограде, где совершала противоправные действия в присутствии своего знакомого. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело.

Ранее в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Брянской области сообщили, что областной суд оставил в силе приговор местному жителю, признанному виновным в домогательствах до школьницы на пляже. Пенсионер проведет 12 лет в колонии строгого режима. Подсудимый вину не признал. В свое оправдание он заявлял, что лишь помогал девочке выбраться из воды, опасаясь за ее безопасность, поскольку ранее на этом пляже уже тонули люди, и отрицал какой-либо сексуальный подтекст своих действий.

До этого сообщалось, что в Казахстане на протяжении года не могут начать разбирательство в отношении 48-летнего местного жителя, подозреваемого в изнасиловании приемной дочери. О том, что приемный отец на протяжении нескольких лет насиловал ее, девочка решилась рассказать маме лишь после того, как та развелась с растлителем. Сейчас пострадавшей 11 лет. Первый насильственный акт произошел, когда ей было семь. А первый протокол допроса был составлен в феврале 2025 года.