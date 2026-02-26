Прохожий случайно стал «ангелом-хранителем» для водителя в горящем авто Случайный прохожий вытащил водителя из горящей машины в Белорецке

В Белорецке случайный прохожий вытащил из горящего авто водителя, передает Telegram-канал Mash Batash. Ринат проходил мимо полыхающей машины, когда жители дома окликнули его.

Они попросили проверить, нет ли кого внутри салона. Мужчина заглянул в автомобиль и увидел человека без сознания. Он вытащил пострадавшего на улицу и вызвал скорую помощь. В тяжелом состоянии водителя доставили в больницу.

Ранее в Старой Руссе Новгородской области во время движения загорелся автомобиль Renault. Очевидец снял происходящее на видео. Вскоре после начала возгорания произошел взрыв, и пламя полностью охватило машину. Водитель успел выбежать из салона. Он попытался сбить огонь самостоятельно, но безуспешно. Как выяснилось, в автомобиле взорвался газовый баллон. В результате инцидента никто не пострадал.

До этого на севере Москвы на Бескудниковском бульваре произошло возгорание нескольких автомобилей, припаркованных у жилого дома. Огонь охватил восемь машин. Очевидцы рассказали, что сначала взорвался один из автомобилей, после чего пламя перекинулось на соседние.