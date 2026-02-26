Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
26 февраля 2026 в 10:23

Прохожий случайно стал «ангелом-хранителем» для водителя в горящем авто

Случайный прохожий вытащил водителя из горящей машины в Белорецке

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В Белорецке случайный прохожий вытащил из горящего авто водителя, передает Telegram-канал Mash Batash. Ринат проходил мимо полыхающей машины, когда жители дома окликнули его.

Они попросили проверить, нет ли кого внутри салона. Мужчина заглянул в автомобиль и увидел человека без сознания. Он вытащил пострадавшего на улицу и вызвал скорую помощь. В тяжелом состоянии водителя доставили в больницу.

Ранее в Старой Руссе Новгородской области во время движения загорелся автомобиль Renault. Очевидец снял происходящее на видео. Вскоре после начала возгорания произошел взрыв, и пламя полностью охватило машину. Водитель успел выбежать из салона. Он попытался сбить огонь самостоятельно, но безуспешно. Как выяснилось, в автомобиле взорвался газовый баллон. В результате инцидента никто не пострадал.

До этого на севере Москвы на Бескудниковском бульваре произошло возгорание нескольких автомобилей, припаркованных у жилого дома. Огонь охватил восемь машин. Очевидцы рассказали, что сначала взорвался один из автомобилей, после чего пламя перекинулось на соседние.

регионы
происшествия
водители
возгорания
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянам разрешили не отвечать начальству на звонки после работы
Иран и США приступили к третьему раунду переговоров в Женеве
Кот попал в клинику в тяжелом состоянии после «деликатной» стирки
Появились новые детали о напавшем на кубинских пограничников катере
Пенсионерка из Саратова едва не убила сожителя сестры во время застолья
Алиев принял участие в открытии мемориала жертвам Ходжалинского геноцида
КНДР усилит оборону на южной границе
«Искусственный проект»: политолог о роли стран Балтии в кризисе на Украине
Ким Чен Ын приказал оснастить северокорейский флот ядерным оружием
Москвичу грозит 10 лет за контрабанду двигателей для военной техники
«Наша!»: Симоньян вышла на связь с громким заявлением об Антарктиде
«ФосАгро» приняла участие в форуме об ответственной деловой практике
«Губернаторы ходят в темноте»: Гладков попал в курьезную ситуацию
Появилось видео, как уфимцу едва не оторвало голову на входе в лифт
В ГД рассказали о мерах поддержки малого и среднего бизнеса в 2026 году
Стало известно, что кроется за вторжением американского катера в воды Кубы
Дачников предупредили о штрафах за ряд растений
Политолог указал на роковую ошибку Украины
Россиянин убил соседа из-за долга
Адвокат рассказал, как участникам СВО защищать себя от мошенников
Дальше
Самое популярное
Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

На завтраки в пост радую себя домашней выпечкой: картофельные лепешки с карамелизированным луком
Общество

На завтраки в пост радую себя домашней выпечкой: картофельные лепешки с карамелизированным луком

Постный стол: как питаться разнообразно и вкусно семь дней в неделю
Семья и жизнь

Постный стол: как питаться разнообразно и вкусно семь дней в неделю

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.