Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
23 сентября 2025 в 16:17

Неизвестный поджигатель спалил шесть авто и скрылся

В поселке Прудный под Челябинском сгорели шесть автомобилей

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Полиция Сосновского района Челябинской области начала поиск поджигателя после того, как в поселке Прудный ночью 19 сентября сгорели шесть автомобилей, передает 74.RU. По словам источников, огонь полностью уничтожил две машины, еще четыре получили повреждения различной степени.

Нас разбудила соседка где-то в 2:39, сказала, что горят машины, а нашу можно еще спасти. Муж успел отогнать наш Chrysler 200, но машина поплавилась, ущерб где-то на 300 тыс.рассказала жительница поселка.

Ранее пресс-служба ГУ МЧС по Нижегородской области сообщила, что на трассе в Арзамасе сгорели грузовик и не менее пяти легковых автомобилей. Площадь возгорания составила около 83 квадратных метров, и для тушения привлекли два пожарных расчета. В ведомстве уточнили, что в настоящее время проводится проверка, которая поможет установить причины произошедшего.

Кроме того, пресс-служба столичного дептранса сообщила, что во вторник, 16 сентября, перед съездом на МКАД в районе Ховрино загорелся автомобиль. На месте происшествия работают экстренные службы, и движение в сторону Бусиновской эстакады затруднено.

пожары
поджоги
машины
автомобили
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Туманов раскрыл, как увеличить плодородие почвы осенью
Онищенко объяснил важность производства лекарств в РФ «акушеркой Урсулой»
В США заявили о возможном выходе из процесса урегулирования на Украине
Омбудсмен высказалась о детской благотворительности
Лукашенко обозначил главные «косяки» правительства Белоруссии
Россия предупредила о рисках столкновения с НАТО из-за одного инцидента
P. Diddy может выйти на свободу сразу после вынесения приговора
Рубио рассказал, на что должна пойти Украина для разрешения конфликта
Ржаная мука: современная выпечка с пользой для здоровья
Экономист раскрыл пользу от финансового паспорта
«Не менее 9 млрд рублей»: источник раскрыл активы российского судьи
В Минобороны оценили прогресс в освобождении Купянска
Боец больше двух километров нес товарища под угрозой удара ВСУ
Раскрыто, почему при ударе России по Запорожью ФАБ оказались выгоднее ракет
«Зеленский уже труп»: кто готовит заговор, что это значит для Москвы
Захарова рассказала, чем молдавский народ отличается от властей в Кишиневе
Неизвестный поджигатель спалил шесть авто и скрылся
Онищенко предположил, чем обернутся слова Трампа о парацетамоле
«Война проиграна»: политолог назвал признаки конца правления Зеленского
В Петербурге осудили скрывавшуюся пять лет мошенницу
Дальше
Самое популярное
Появилось видео с толпами мужчин в масках и с нашивками на улицах Москвы
Москва

Появилось видео с толпами мужчин в масках и с нашивками на улицах Москвы

«По-другому не подойти»: стало известно, откуда ВСУ могли атаковать Крым
Регионы

«По-другому не подойти»: стало известно, откуда ВСУ могли атаковать Крым

Известный российский футболист попал в «расстрельный» список Украины
Футбол

Известный российский футболист попал в «расстрельный» список Украины

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.