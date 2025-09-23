Неизвестный поджигатель спалил шесть авто и скрылся В поселке Прудный под Челябинском сгорели шесть автомобилей

Полиция Сосновского района Челябинской области начала поиск поджигателя после того, как в поселке Прудный ночью 19 сентября сгорели шесть автомобилей, передает 74.RU. По словам источников, огонь полностью уничтожил две машины, еще четыре получили повреждения различной степени.

Нас разбудила соседка где-то в 2:39, сказала, что горят машины, а нашу можно еще спасти. Муж успел отогнать наш Chrysler 200, но машина поплавилась, ущерб где-то на 300 тыс. — рассказала жительница поселка.

Ранее пресс-служба ГУ МЧС по Нижегородской области сообщила, что на трассе в Арзамасе сгорели грузовик и не менее пяти легковых автомобилей. Площадь возгорания составила около 83 квадратных метров, и для тушения привлекли два пожарных расчета. В ведомстве уточнили, что в настоящее время проводится проверка, которая поможет установить причины произошедшего.

Кроме того, пресс-служба столичного дептранса сообщила, что во вторник, 16 сентября, перед съездом на МКАД в районе Ховрино загорелся автомобиль. На месте происшествия работают экстренные службы, и движение в сторону Бусиновской эстакады затруднено.