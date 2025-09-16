На севере Москвы прямо на дороге загорелся автомобиль Перед съездом на МКАД в Ховрино загорелся автомобиль

Во вторник, 16 сентября, перед съездом на МКАД в столичном районе Ховрино загорелся автомобиль, сообщили в пресс-службе столичного дептранса. На месте работают экстренные службы, движение в сторону Бусиновской эстакады оказалось затруднено.

На СВХ произошло возгорание автомобиля. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются, — сказано в сообщении.

