19 августа 2025 в 14:45

Мощный пожар произошел в петербургском центре реабилитации инвалидов

МЧС: пожар в центре социальной реабилитации инвалидов в Пушкине локализован

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Крупный пожар произошел в Центре социальной реабилитации инвалидов в Пушкинском районе Санкт-Петербурга, сообщили в ГУ МЧС по городу. Возгоранию кровли административного здания площадью 40 квадратных метров был присвоен повышенный номер сложности.

Пожарные расчеты прибыли на вызов по адресу бульвар Алексея Толстого, дом 31 после сообщения о возгорании, поступившего в 13:44. В течение 22 минут спасателям потребовалось присвоить происшествию дополнительный номер сложности 1-БИС в связи с интенсивным развитием пожара.

На месте происшествия работали 30 сотрудников экстренных служб и шесть единиц специальной техники. К 14:33 пожарным удалось достичь локализации возгорания, предотвратив его распространение на другие помещения центра.

Информация о возможных пострадавших среди персонала и пациентов учреждения пока не поступала. В то же время Telegram-канал SHOT утверждает, что пострадали три человека — два постояльца и сотрудник. Они сильно надышались угарным газом.

Ранее стало известно, что крупный пожар уничтожил около половины домов на садовых участках Ольховские Дачи в ЛНР. По словам местного жителя, пламя уже подобралось к поселкам Пшеничное, Верхняя Ольховая и санаторию в Макарово. Он уточнил, что информацию о распространении пожара подтвердили лесники, участвующие в тушении.

Россия
Cанкт-Петербург
пожары
МЧС
