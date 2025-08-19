Мощный пожар произошел в петербургском центре реабилитации инвалидов МЧС: пожар в центре социальной реабилитации инвалидов в Пушкине локализован

Крупный пожар произошел в Центре социальной реабилитации инвалидов в Пушкинском районе Санкт-Петербурга, сообщили в ГУ МЧС по городу. Возгоранию кровли административного здания площадью 40 квадратных метров был присвоен повышенный номер сложности.

Пожарные расчеты прибыли на вызов по адресу бульвар Алексея Толстого, дом 31 после сообщения о возгорании, поступившего в 13:44. В течение 22 минут спасателям потребовалось присвоить происшествию дополнительный номер сложности 1-БИС в связи с интенсивным развитием пожара.

На месте происшествия работали 30 сотрудников экстренных служб и шесть единиц специальной техники. К 14:33 пожарным удалось достичь локализации возгорания, предотвратив его распространение на другие помещения центра.

Информация о возможных пострадавших среди персонала и пациентов учреждения пока не поступала. В то же время Telegram-канал SHOT утверждает, что пострадали три человека — два постояльца и сотрудник. Они сильно надышались угарным газом.

