Российский населенный пункт выгорел наполовину из-за пожара

Крупный пожар уничтожил около половины домов на садовых участках Ольховские Дачи в ЛНР, сообщил ТАСС местный житель Сергей. Огонь продолжает распространяться, угрожая соседним населенным пунктам.

Около половины Ольховских Дач сгорело. Еще есть уцелевшие дома на окраинах, но учитывая, как быстро распространяется огонь, не знаю, останется ли что-то от Ольховских Дач, — заявил очевидец.

По его словам, пламя уже подобралось к поселкам Пшеничное, Верхняя Ольховая и санаторию в Макарово. Собеседник агентства уточнил, что информацию о распространении пожара подтвердили лесники, участвующие в тушении.

Ранее в подмосковном Видном загорелся мусор на площади две тысячи квадратных метров. Это случилось на Каширском шоссе, к месту возгорания выехали 30 пожарных и семь единиц спецтехники. В результате обошлось без пострадавших.

Кроме того, в Саратовской области на реке Волге произошел пожар на борту судна. ЧП случилось утром 16 августа в Хвалынском районе. По предварительной информации, на судне находились шесть человек, которые успешно эвакуировались.