Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
16 августа 2025 в 11:35

Сгоревшее дотла судно на Волге попало в кадр

В Саратовской области загорелось регистровое судно с шестью пассажирами на борту

Фото: Западное МСУ на транспорте СК РФ

В Саратовской области на реке Волга произошел пожар на борту судна, сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ. ЧП произошло утром 16 августа в Хвалынском районе. По предварительной информации, на судне находились шесть человек, которые успешно эвакуировались и не получили повреждений.

Ведомство начало доследственную проверку по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности на водном транспорте, повлекшее крупный ущерб). Размер причиненного ущерба пока устанавливается. На опубликованных фотографиях видно, что надводная часть судна практически полностью уничтожена огнем. Следственные органы продолжают выяснять обстоятельства происшествия и точные причины возгорания.

Ранее в Рязанской области увеличилось количество жертв аварии на заводе «Эластик». По последним данным МЧС России, погибшими числятся девять человек, еще 120 получили травмы различной степени тяжести. Спасателям удалось извлечь из-под завалов еще одного пострадавшего.

До этого сообщалось о двух спасенных. На месте происшествия продолжают работать сотрудники МЧС и Росгвардии, организовано круглосуточное проведение поисково-спасательных операций. Для обеспечения работ в темное время суток установлены световые башни, на отдельных участках ведется проливка конструкций.

Саратовская область
СК РФ
судна
пожары
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В России назвали условие завершения СВО до 25 декабря 2025 года
Экс-премьер Украины поделился мнением о встрече Путина и Трампа на Аляске
Российские военные нанесли мощный удар по вооружениям ВСУ
В МВД предупредили о новом хитром методе телефонных мошенников
Баклажаны в духовке: невозможно оторваться! Просто, быстро и вкусно
Дело против экс-замглавы МО России расширилось до 50 томов
Армия России заняла село Колодези в ДНР
Стало известно состояние госпитализированного Бориса Щербакова
Почему не работают звонки в WhatsApp и Telegram: сбои 16 августа, проблемы
Трамп назвал лучший способ завершения украинского конфликта
Трамп поделился впечатлениями от встречи с Путиным на Аляске
В МВД сообщили детали падения каршеринга в реку в Москве
Трамп двумя словами оценил встречу с Путиным на Аляске
Трамп назвал главное условие следующей встречи с Путиным
В Совфеде назвали условие встречи Зеленского с Путиным и Трампом
Появилось видео с вылетевшим в реку автомобилем каршеринга в Москве
«Холодный душ»: военкор объяснил, что сулит для ЕС встреча Путина и Трампа
Два российских аэропорта временно закрылись
Автомобиль из каршеринга пробил заграждение и рухнул в реку в Москве
Наступление ВС РФ на Покровск, Славянск и Краматорск: сводка за 16 августа
Дальше
Самое популярное
Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!
Общество

Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!

Наивкуснейшее лечо из болгарского перца: пошаговый рецепт
Общество

Наивкуснейшее лечо из болгарского перца: пошаговый рецепт

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом
Общество

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.