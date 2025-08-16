Сгоревшее дотла судно на Волге попало в кадр В Саратовской области загорелось регистровое судно с шестью пассажирами на борту

В Саратовской области на реке Волга произошел пожар на борту судна, сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ. ЧП произошло утром 16 августа в Хвалынском районе. По предварительной информации, на судне находились шесть человек, которые успешно эвакуировались и не получили повреждений.

Ведомство начало доследственную проверку по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности на водном транспорте, повлекшее крупный ущерб). Размер причиненного ущерба пока устанавливается. На опубликованных фотографиях видно, что надводная часть судна практически полностью уничтожена огнем. Следственные органы продолжают выяснять обстоятельства происшествия и точные причины возгорания.

Ранее в Рязанской области увеличилось количество жертв аварии на заводе «Эластик». По последним данным МЧС России, погибшими числятся девять человек, еще 120 получили травмы различной степени тяжести. Спасателям удалось извлечь из-под завалов еще одного пострадавшего.

До этого сообщалось о двух спасенных. На месте происшествия продолжают работать сотрудники МЧС и Росгвардии, организовано круглосуточное проведение поисково-спасательных операций. Для обеспечения работ в темное время суток установлены световые башни, на отдельных участках ведется проливка конструкций.