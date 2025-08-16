Число погибших при ЧП на заводе под Рязанью увеличилось Число жертв взрыва на заводе «Эластик» под Рязанью увеличилось до девяти

Число погибших при ЧП на заводе «Эластик» в Рязанской области выросло до девяти, сообщила пресс-служба МЧС России. Там отметили, что пострадали 120 человек, из-под завалов спасен еще один.

Местонахождение пострадавшего обнаружил кинологический расчет МЧС России. Всего спасены три человека. Тела еще четырех человек извлечены из-под завалов. По уточненной информации, пострадали 129 человек, из них девять — погибли. Работы на месте продолжаются, — говорится в публикации.

Ранее стало известно, что двух человек спасли из-под завалов. На месте инцидента работают специалисты ведомства и Росгвардии, поисково-спасательные работы собираются вести круглосуточно, констатировали в ведомстве. Для этого развернуты световые башни, одновременно с этим на отдельных участках проводится проливка конструкций.

Взрыв на предприятии прогремел утром 15 августа. Предварительной причиной ЧП называют детонацию боеприпаса. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности, повлекшее смерть людей).