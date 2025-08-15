Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
15 августа 2025 в 23:23

Двух человек вытащили из-под завалов на заводе «Эластик» под Рязанью

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Двух человек спасли из-под завалов после ЧП на заводе «Эластик», расположенном в Рязанской области, пишет пресс-служба МЧС России. Уточняется, что на месте инцидента работают специалисты ведомства и Росгвардии.

Предварительно известно о 117 пострадавших, из них пять человек погибли. На месте работают порядка 350 специалистов и более 80 единиц техники, — указали в МЧС.

Поисково-спасательные работы собираются вести круглосуточно, констатировали в ведомстве. Для этого развернуты световые башни, одновременно с этим на отдельных участках проводится проливка конструкций.

Взрыв на предприятии прогремел утром 15 августа. Предварительной причиной ЧП называют детонацию боеприпаса. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности, повлекшее смерть людей).

На фоне инцидента губернатор региона Павел Малков сообщил о введении в Шиловском районе режима ЧС муниципального уровня. Криминалист Михаил Игнатов выразил мнение, что взрыв произошел из-за разгильдяйства. По его словам, ответственность за инцидент лежит на руководстве завода, включая директора и заместителей, которые не обеспечили должный контроль за соблюдением техники безопасности.

заводы
Рязанская область
МЧС
погибшие
