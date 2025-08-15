Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
15 августа 2025 в 15:32

Режим ЧС ввели под Рязанью после мощного взрыва в пороховом цеху

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Режим ЧС муниципального уровня введен в Шиловском районе Рязанской области после взрыва в пороховом цеху завода «Эластик», сообщил губернатор региона Павел Малкова в Telegram-канале. По последним данным, в результате происшествия пять человек погибли и более 100 получили различные травмы.

Нахожусь на месте происшествия, заслушал доклады о текущей ситуации. Дал главе муниципалитета поручение о введении ЧС муниципального уровня. Создан штаб по ликвидации ЧС, работают все ведомства и оперативные службы, — написал он.

Взрыв на предприятии прогремел утром 15 августа. Предварительной причиной ЧП называют детонацию боеприпаса. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 217 УК РФ — нарушение требований промышленной безопасности, повлекшее смерть людей.

Криминалист Михаил Игнатов выразил мнение, что взрыв произошел из-за разгильдяйства. По его словам, ответственность за инцидент лежит на руководстве завода, включая директора и заместителей, которые не обеспечили должный контроль за соблюдением техники безопасности.

Рязанская область
режим ЧС
происшествия
взрывы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Flightradar: еще один российский самолет Ил-76 прибыл на Аляску
«Чужие люди»: Волочкова отреклась от дочери и матери после свадьбы в Москве
Пресняков разводится, дочь Джексона в России: последние новости звезд
Стало известно о состоянии Куклачева после курса лечения сердца
Ресторатор пожаловался на положение дел в отрасли
«Рупор поколений»: продюсер о феномене Виктора Цоя
Профессор раскрыл, что Путин не примет в ходе переговоров на Аляске
В США опасный вирус сгубил четырех человек
Мощный пожар охватил особняк в Строгино
Офицеры ВСУ сбежали с Краснолиманского направления
Поставки российской нефти в одну страну выросли до рекордных объемов
Психолог предостерегла от введения единой формы для школьников
Украинские беспилотники атаковали порт в российском регионе
Психотерапевт назвала неочевидную причину лишнего веса
В Госдуме раскритиковали план Трампа по расселению Газы
Убийство жительницы ДНР украинским военным попало на видео
Возле мечети в Швеции произошла стрельба
Петербуржцам пообещали теплые дни на предстоящей неделе
Окна и экономия электроэнергии: как Melke помогает снизить счета
Ароматные вяленые помидоры своими руками: подборка рецептов
Дальше
Самое популярное
Кабачковая икра-паштет «Пальчики оближешь»! Ароматная, нежная и вкусная
Общество

Кабачковая икра-паштет «Пальчики оближешь»! Ароматная, нежная и вкусная

Самый простой рецепт пирога с яблоками: готовим «Три стакана»!
Общество

Самый простой рецепт пирога с яблоками: готовим «Три стакана»!

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 14 августа: где сбои в РФ
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 14 августа: где сбои в РФ

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.