Режим ЧС ввели под Рязанью после мощного взрыва в пороховом цеху

Режим ЧС муниципального уровня введен в Шиловском районе Рязанской области после взрыва в пороховом цеху завода «Эластик», сообщил губернатор региона Павел Малкова в Telegram-канале. По последним данным, в результате происшествия пять человек погибли и более 100 получили различные травмы.

Нахожусь на месте происшествия, заслушал доклады о текущей ситуации. Дал главе муниципалитета поручение о введении ЧС муниципального уровня. Создан штаб по ликвидации ЧС, работают все ведомства и оперативные службы, — написал он.

Взрыв на предприятии прогремел утром 15 августа. Предварительной причиной ЧП называют детонацию боеприпаса. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 217 УК РФ — нарушение требований промышленной безопасности, повлекшее смерть людей.

Криминалист Михаил Игнатов выразил мнение, что взрыв произошел из-за разгильдяйства. По его словам, ответственность за инцидент лежит на руководстве завода, включая директора и заместителей, которые не обеспечили должный контроль за соблюдением техники безопасности.