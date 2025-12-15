Новый год-2026
Власти Кубани объявили локальный режим ЧС в поселке после атаки БПЛА

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети
Локальный режим чрезвычайной ситуации введен в поселке Афипском Краснодарского края после атаки украинских беспилотников 14 декабря, сообщила пресс-служба оперативного штаба региона в Telegram-канале. Режим необходим для предоставления выплат пострадавшим жителям.

В настоящее время в муниципалитете завершили работу комиссии по оценке ущерба. На территории населенного пункта ввели локальный режим ЧС — это необходимо для предоставления выплат из бюджета, — говорится в сообщении.

По данным оперативного штаба, в результате атаки в поселке Афипском пострадали 17 домовладений. В жилых зданиях выбиты окна, в отдельных домах зафиксированы повреждения кровли и входных дверей. Власти региона сообщили, что размер выплат составит по 15 тыс. рублей на одного человека.

Ранее оперативный штаб Кубани сообщил, что в Краснодарском крае в результате падения обломков БПЛА повреждены несколько жилых домов. Также произошел обрыв линии электропередачи.

Кроме того, локальный режим ЧС ввели в Таганроге, он охватил зону в 45 адресов. Власти продолжают вести восстановительные работы после воздушной атаки ВСУ. По словам главы города Светланы Камбуловой, в результате атаки пострадали 20 многоквартирных домов (451 квартира), а также девять частных владений, четыре социальных объекта и 14 хозсубъектов и промышленных предприятий. Она напомнила, что с 25 ноября в Таганроге работает комиссия по оценке нанесенного ущерба.

